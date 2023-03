POL-PB: Kabel vom Betriebshof entwendet

Büren/Salzkotten (ots) - (mb) Bei der Polizei haben sich am Montag Bürger aus Büren und Salzkotten bei der Polizei gemeldet und Angaben zu Haustürgeschäften einer Teerkolonne gemacht. Ein Mann, der ausländischen Akzent sprach und einen Renault mit französischen Kennzeichen fuhr, tauchte am Montagvormittag kurz nacheinander bei zwei außerorts gelegenen landwirtschaftlichen Betrieben in Salzkotten und Büren-Brenken ...

mehr