POL-PB: Gartenhütte brennt im Lohfeld

Paderborn (ots) - (mb) An zwei VW-Polo Typ 6N sind in den letzten Tagen die Katalysatoren abgeflext und entwendet worden. Eine Tat fiel am Freitagnachmittag letzter Woche an der Königstraße auf. Die Besitzerin eines Polo hatte ihren Wagen am Mittwoch dort geparkt. Beim Starten des Motors fiel ihr die laute Abgasanlage auf. Sie fuhr nur einige Meter und rief dann einen mobilen Autoservice. Der Mechaniker stellte fest, ...

