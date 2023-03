Polizei Paderborn

POL-PB: Katalysatoren abgeflext und gestohlen

Paderborn (ots)

(mb) An zwei VW-Polo Typ 6N sind in den letzten Tagen die Katalysatoren abgeflext und entwendet worden.

Eine Tat fiel am Freitagnachmittag letzter Woche an der Königstraße auf. Die Besitzerin eines Polo hatte ihren Wagen am Mittwoch dort geparkt. Beim Starten des Motors fiel ihr die laute Abgasanlage auf. Sie fuhr nur einige Meter und rief dann einen mobilen Autoservice. Der Mechaniker stellte fest, dass der Kat aus der Abgasanlage herausgesägt worden war.

Am Sonntagabend parkte ein Polo-Fahrer sein Auto an der Delpstraße. Als er am Montagmorgen wieder losfahren wollte, stellte auch er fest, dass der Auspuff deutlich zu laut war. Er schaute unter den Wagen und stellte den Diebstahl des Katalysators fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell