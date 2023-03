Polizei Paderborn

POL-PB: #PassAuf! - Polizei im Einsatz gegen Raser

Kreis Paderborn (ots)

(mb) Am Freitag, 17.03.2023, hat die Polizei im Kreis Paderborn 170 Tempoverstöße festgestellt und einige Raser gestoppt.

Zehn erhebliche Geschwindigkeitsverstöße stellten Motorradpolizisten mit dem zivilen Video-Motorrad (ProVida) auf der B1 fest. Den Negativ-Rekord stellte ein 23-jähriger Porsche-Fahrer auf, der mit seinem Fahrzeug vormittags von Schlangen in Richtung Paderborn fuhr. Zwischen Marienloh und der Ausfahrt Dubelohstraße konnte er aufgenommen und mit einer Geschwindigkeit von fast 200 km/h gemessen werden. Nach Abzug der Toleranzwerte wird dem jungen Fahrer eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 86 km/h vorgeworfen werden. Dafür ist ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot fällig.

Mit einem stationären Messgerät waren die Einsatzkräfte nachmittags auf der L 751 am Ortseingang von Salzkotten-Thüle aus Richtung Delbrück-Boke aktiv. In knapp vier Stunden waren 159 Fahrer zu schnell. Bei der innerorts zulässigen Geschwindigkeit von 50 km/h waren zwei Motorradfahrer am Messpunkt noch mit 130 und 134 km/h unterwegs. Zwei Autofahrer hatten noch 85 beziehungsweise 88 km/h drauf und zwei Fahrer von 40Tonner-Lastern waren mit 71 und 74 km/h unterwegs. Bußgeldverfahren mit Fahrverboten werden eingeleitet.

Die Polizei führt im Kreis Paderborn regelmäßig Verkehrskontrollen mit unterschiedlichen Schwerpunkten durch und macht die Ergebnisse unter dem Hashtag "#PassAuf!" öffentlich.

