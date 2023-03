Polizei Paderborn

POL-PB: Gullideckel ausgehoben - Auto beschädigt

Paderborn (ots)

(mb) Wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr am Lothringer Weg und am Tegelweg hat die Polizei Strafanzeigen erstattet und sucht Zeugen.

Am Freitagabend war ein 24-jähriger Mann gegen 20.15 Uhr mit einem VW-UP auf dem Lothringer Weg unterwegs. Etwa 120 Meter von der Salierstraße entfernt fuhr er über einen mitten auf der Straße liegenden Gullideckel. Der Deckel war von einem unbekannten Täter am Straßenrand ausgehoben worden. Am Auto entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Den Gullideckel legten die eingesetzten Polizisten wieder in den Schachtrahmen.

Am Sonntag meldeten Passanten gegen 10.30 Uhr einen fehlenden Gullideckel am Hans-Sandhage-Weg Ecke Tegelweg. Der Gullideckel lag im angrenzenden Rothebach. Durch Feuerwehrkräfte konnte der Deckel aus dem Wasser gezogen und wieder eingesetzt werden. Ob es an der Örtlichkeit zu gefährlichen Situationen kam, ist bislang nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell