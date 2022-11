POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Schmierereien an Seemax Center und Schiesser-Gebäude

Singen (ots) - Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Samstagmittag bis Montagmorgen in einen Betrieb auf der Otto-Hahn-Straße eingebrochen. Die Unbekannten hebelten ein Toilettenfenster auf und gelangten so in die Innenräume der Entsorgungsfirma. Dort durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten. Aus einem der Büros entwendeten sie eine geringe Menge Bargeld. ...

