Polizei Paderborn

POL-PB: Schreckschüsse, Fahrzeugenrennen und Unfall mit Fahrerflucht

Salzkotten (ots)

(mb) Im Strafverfahren gegen zwei junge Männer (21/22) wird geklärt werden müssen, warum es am Donnerstagabend nach mehreren illegalen Schüssen im Haltinger Feld zu einer wilden Verfolgungsfahrt und einem Unfall mit Fahrerflucht am Bahnhof kam.

Gegen 21.00 Uhr meldete eine aufgeregte junge Frau am Polizei-Notruf, dass auf sie und ihren Freund geschossen worden wäre. Sie wären mit ihrem Auto auf der Flucht und würden vom dem ihnen bekannten Schützen verfolgt. Kurz darauf meldete ein Taxifahrer, dass sein Taxi am Bahnhof gerammt worden sei und der Unfallfahrer geflüchtet sei. Weitere Zeugen meldeten Autos mit quietschenden Reifen und gefährliche Fahrmanöver.

Die Polizei setzte mehrere Streifenteams ein. Am Salzkottener Bahnhof entdeckte die erste Streife den Audi, in dem die Anruferin (19) und ihr Freund (21) saßen, und stoppte das Auto. Nur Sekunden später tauchte der Verfolger (22) mit einem VW Passat auf und wurde ebenfalls gestoppt. Da der Sachverhalt zunächst völlig unklar war, sicherten die Polizeibeamten beide Fahrer. Im Hosenbund des 22-jährigen wurde bei einer Durchsuchung ein Pistolenholster entdeckt. Auf dem Beifahrersitz im Passat lag eine Pistole. Die mit Platzpatronen geladene Waffe stellten die Beamten sicher.

Am Einsatzort gab die 19-jährige Audi-Beifahrerin an, sie habe sich mit ihrem Freund in dessen Auto am Haltinger Feld aufgehalten. Dann sei der ihnen bekannte Passat-Fahrer aufgetaucht und habe mehrmals mit einer Pistole auf sie geschossen. Aus Angst hätten sie mit ihrem Auto die Flucht Richtung Bahnhof ergriffen und der Passatfahrer sie ihnen gefolgt. Am Bahnhof sei es auch zu einem Unfall gekommen.

Unweit des Anhalteorts der beiden Autos befand sich die Unfallstelle, wo der geschädigte Taxifahrer (63) wartete. Er gab an, mit seinem Mercedes Vito, in dem bereits ein Fahrgast saß, vor dem Bahnhof auf weitere Fahrgäste gewartet zu haben. Plötzlich, so der Zeuge, sei ein Audi mit hoher Geschwindigkeit rückwärts vom Rewe-Parkplatz gekommen. Der Audi sei von einem vorwärts fahrenden Passat verfolgt worden. Nach dem Durchfahren des Kreisverkehrs habe der Audi rückwärts das Taxi gerammt. Der Audi-Fahrer habe dann gewendet und sofort wieder Gas gegeben. Beim Überfahren von Bordsteinen habe er Fahrzeugteile verloren.

Bei der Polizei meldeten sich mehrere Zeugen, die von quietschende Reifen und aufheulende Motoren berichteten. Der Audi und der Passat seien mehrfach hintereinander mit überhöhter Geschwindigkeit über den Rewe-Parkplatz gefahren. An der Zufahrt zu Geseker Straße sei es zu gefährlichen Situationen mit anderen Autofahrern gekommen.

Am Bahnhof sicherten Polizisten die Spuren des Unfalls mit dem Taxi. Die Unfallschäden an Audi und Taxi sowie die aufgefundenen Auditeile bestätigten die Angaben des Taxifahrers. Bei einer Absuche im Haltinger Feld fanden die Einsatzkräfte mehrere abgeschossene Schreckschuss-Patronen, die zu der Munition in der sichergestellten Pistole passten. Sie stellten die Beweismittel sicher.

Die Polizei schaltete sofort die Staatsanwaltschaft ein, die wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr die Beschlagnahme der Führerscheine von beiden Fahrern anordnete. Gegen den 21-jährigen Fahrer wird zudem wegen des Verdachts der Fahrerflucht und gegen den 22-Jährigen wegen Bedrohung und Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt.

Zur weiteren Klärung des gesamten Sachverhalts und der Fahrstrecke von dem Audi und dem Passat sucht die Polizei weitere Zeugen. Insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der beiden jungen Männer gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 beim Verkehrskommissariat zu melden.

