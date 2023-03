POL-PB: Zeugen nach Diebstählen gesucht

Paderborn-Sande (ots) - (mb) Im Bereich der Baustelle auf der B64 in Höhe Zum Barbock sind am Montag zwei entgegenkommende Autos zusammengestoßen. Eine Fahrerin erlitt Verletzungen. Gegen 15.10 Uhr fuhr ein 43-jähriger Tesla-Fahrer auf der B64 in Richtung Paderborn. Im Bereich der Baustelle geriet er mit seinem Auto aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. In Höhe der Einmündung Zum Barbock kollidierte er mit einem entgegenkommenden Skoda Rapid, der von einer ...

mehr