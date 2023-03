Polizei Paderborn

POL-PB: Dreiste Ladendiebe beim Juwelier

Paderborn (ots)

(mb) Nach einem Diebstahl in der Westernstraße sind zwei Täter seit Montag mit zwei Armbanduhren auf der Flucht.

Die beiden Täter hielten sich kurz vor 19.00 Uhr in einem Juweliergeschäft auf. Sie schauten sich Waren an und ließen sich dann von einer Verkäuferin zwei Armbanduhren aus den Auslagen zeigen. Als sie die Uhren in die Hand bekamen, ergriffen die beiden Männer samt Uhren die Flucht. Beim Verlassen des Geschäfts stießen sie mit einem älteren Passanten zusammen. Dann liefen sie laut Zeugenaussagen in Richtung Marienplatz davon und bogen in die Rosenstraße stadtauswärts ab. Die Verkäuferinnen alarmierten die Polizei. Die Täter konnten im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Beide waren 175 cm bis 180 cm groß, schlank und hatten schwarze kurze Haare. Einer hatte ein asiatisches Erscheinungsbild, war um 20 Jahre alt, trug einen blauen Parka sowie eine dunkle Hose mit Seitentaschen und hatte ein Tattoo in Schreibschrift an der rechten Stirnhälfte. Sein Komplize war 20 bis 30 Jahre alt, hatte ein Muttermal am rechten Ohrläppchen und trug eine schwarze Jacke. Die Täter sollen sich kurdisch und arabisch unterhalten haben.

Sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell