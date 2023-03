Polizei Paderborn

POL-PB: 25-Jähriger wegen verbotenem Autorennen angezeigt

Delbrück (ots)

(mb) Nach der Flucht vor einer Polizeikontrolle hat die Polizei am Sonntag den mutmaßlichen Autofahrer (25) wegen eines verbotenen Einzelrennens angezeigt und sein Auto sowie den Führerschein beschlagnahmt.

Gegen 02.50 Uhr fiel einer Polizeistreife ein verdächtiger Mercedes an der Thülecke auf. Ein junger Mann hielt sich in der Nähe auf und setzte sich in den Wagen. Die Polizisten wendeten und fuhren dem Auto nach. Als der Streifenwagen aufschloss gab der Mercedesfahrer plötzlich Vollgas. Er fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Schlaunstraße stadtauswärts. An der Einmündung Anreppener Straße bog er in Richtung Anreppen ab, dann verloren die Polizisten den Mercedes aus den Augen. Bei der Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug kam der Streife in Anreppen ein anderes Auto mit zwei Insassen entgegen. Die Polizisten stoppen das Fahrzeug und erkannten den Mercedes-Fahrer, der auf dem Beifahrersitz mitfuhr. Den verlassenen Mercedes fand eine weitere Streife in einer Seitenstraße versteckt hinter einem Güllebehälter. Der 25-jährige mutmaßliche Mercedesfahrer zeigte Anhaltspunkte von Alkohol- und Drogenkonsum. Er musste mit zur Wache, wo ihm Blutproben entnommen wurden.

Den Führerschein und auch das Auto des jungen Mannes beschlagnahmte die Polizei. Er muss sich jetzt im Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens (§ 315 d StGB) verantworten. Darunter fallen auch sogenannte Einzelrennen, bei dem sich ein Kraftfahrzeugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit, grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen.

