POL-PB: Radfahrerin schwerverletzt

Paderborn (ots) - (mb) Am Donnerstag, 09.03.2023, sind Wohnungseinbrüche in Elsen und Paderborn verübt worden. An der Von-Eichendorff-Straße in Elsen waren die Bewohner eines Einfamilienhauses zwischen 13.30 Uhr und 20.15 Uhr nicht zuhause. In diesem Zeitraum hebelten der oder die Täter eine rückwärtige Terrassentür auf und durchsuchten das gesamte Haus nach Wertsachen. Was im Einzelnen gestohlen wurde steht noch ...

