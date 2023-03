Polizei Paderborn

POL-PB: Audi Avant aus Hofeinfahrt gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Salzkotten/Geseke (ots)

(md) Am frühen Donnerstagmorgen (09.03.2023, gegen 03:00 Uhr) stahlen Unbekannte im Pauline-von-Mallincrodt-Weg in Salzkotten einen Audi A6 Avant aus einer Hofeinfahrt.

Der 35-Jährige Fahrzeughalter stellte den Diebstahl gegen 03:22 Uhr fest. Seine Ehefrau war wach geworden, weil sie den Motor eines Autos gehört hatte. Videoaufnahmen der Klingelanlage zeigen, wie eine unbekannte Person in den PKW einstieg und losfährt. Eine weitere unbekannte Person, die zu sehen ist, hatte vermutlich an der Hofeinfahrt das Funksignal des Audi abgefangen.

In der eingeleiteten Fahndung sichtete eine Bürener Streifenwagenbesatzung auf der L776 in Fahrtrichtung A 44 den blauen Audi mit Paderborner Kennzeichen. Sie trafen ihn nach kurzer Verfolgung auf dem Hof eines Zementwerkes in Geseke an. Im Wagen befanden sich keine Personen mehr, die weitere Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht in Salzkotten verdächtige Personen gesehen oder vielleicht auch auf dem Gelände des Geseker Zementwerkes? Wem ist der Wagen eventuell auf der L776 aufgefallen? Sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 05251 306-0.

Tipps zum Umgang mit Keyless-Go: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/tipps-zum-umgang-mit-keyless-go

