Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Fahrradgeschäft - Tatverdächtige gestellt - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mb) Nach einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft an der Giersstraße in der Nacht zu Dienstag hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt und einen Teil der entwendeten E-Bikes sichergestellt. Zur weiteren Aufklärung der Tat suchen die Ermittler noch Zeugen.

Am Dienstagmorgen entdeckten Mitarbeiter des Fahrradgeschäfts gegen 08.00 Uhr den Einbruch in die Räume an der Giersstraße. Die Eingangstür war aufgebrochen worden. Aus dem Laden fehlten fünf hochwertige Elektro-Fahrräder und Zubehör sowie ein Tablet-PC. Gegen 10.00 Uhr fielen zwei Männer am Neuhäuser Tor mit Rädern der gestohlenen Marke auf. Die Polizei überprüfte die Personen und die Räder. Die beiden E-Bikes waren tatsächlich Teil der nächtlichen Beute und wurden sichergestellt. Bei der Durchsuchung der 41 und 43 Jahre alten Männer entdeckten die Polizisten auch das gestohlene Tablet, ein Ladegerät sowie ein Tütchen mit Drogen. Die drei weiteren Räder konnten bislang nicht aufgefunden werden. Beide Tatverdächtige machten keine Angaben und lassen sich von Anwälten vertreten.

Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag am Tatort oder im nahen Umfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell