Polizei Paderborn

POL-PB: Auf schneeglatter Fahrbahn in den Graben gerutscht und überschlagen

Lichtenau, B68 (ots)

(hajs) Am Dienstagabend gegen 19:00 Uhr befuhr eine 18-Jährige aus Kleinenberg mit ihrem Pkw Ford die B 68 in Richtung Kleinenberg. Ca. 1 Kilometer nach dem Ortsausgang Lichtenau durchfuhr sie eine Rechtskurve und kam auf der schneebedeckten und abschüssigen Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Sie prallte in den Straßengraben, wodurch sich ihr Pkw überschlug und schließlich auf dem Dach zum liegen kam. Die 18-Jährige wurde nach erster Versorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Ihr total beschädigter Ford musste geborgen und abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 10.000,-- EUR geschätzt.

