Polizei Paderborn

POL-PB: Mutmaßlicher Räuber auf Fahndungsfoto

Paderborn (ots)

(mb) Mit Hilfe eines Fahndungsfotos versucht die Polizei den Tatverdächtigen eines nächtlichen Raubüberfalls auf einen 18-Jährigen von Anfang Januar zu identifizieren (Polizeibericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5407852)

Das Opfer war in der Nacht zu Mittwoch, 03.01.2023, gegen 02.35 Uhr auf dem Gehweg an der Borchener Straße stadteinwärts unterwegs. Aus der Bahnunterführung kam ein Mann torkelnd auf ihn zu. Der Fremde sprach den 18-Jährigen an und fragte nach Geld. Dann zog er eine Pistole aus seiner Jacke und bedrohte den jungen Mann. Dieser gab Geld, Handy und andere Wertsachen sowie seine Jacke heraus. Fast die gesamte Beute wurde kurz nach der Tat in Tatortnähe aufgefunden. Der osteuropäisch erscheinende Tatverdächtige wurde von einer Kamera in der Nähe des Tatorts aufgenommen. Das unscharfe Foto zeigt den Mann nur schemenhaft. Auffällig ist seine helle, eventuell weiße Jacke mit dunklem Kragen. Das Fahndungsfoto ist im Fahndungsportal der Polizei NRW eingestellt: https://polizei.nrw/fahndung/100221.

Die Polizei fragt:

Wer erkennt den Mann oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell