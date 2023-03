Polizei Paderborn

POL-PB: 2 leicht Verletzte und hoher Sachschaden nach Vorfahrtmissachtung

Paderborn (ots)

(HaJS) Am Samstagvormittag kurz vor 10:00 Uhr befuhr ein 53-Jähriger aus Paderborn mit seinem Pkw Tesla die Hedwigstraße. Am Ende der Straße wollte er nach links auf die Giselastraße in Richtung Südring abbiegen, übersah dabei aber einen VW Passat, mit dem ein 42-jähriger Paderborner auf der Giselastraße in Richtung Borchener Straße unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, bei der beide Fahrer leicht verletzt wurden. Beide Pkw waren so stark beschädigt, dass sie vom Unfallort abgeschleppt werden mussten. Etwas länger als 1 Stunde war der Verkehr gestört, sodass die Polizei im Bereich der Unfallstelle verkehrsregelnde Maßnahmen ergreifen musste. Der gesamte Sachschaden wird auf ca. 30.000,-- EUR geschätzt.

