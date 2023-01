Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tabakwaren bei Einbruch entwendet

Menden (ots)

Unbekannte zerstörten am frühen Dienstagmorgen, gegen 02:35 Uhr, die gläserner Eingangstür eines großen Supermarktes an der Holzener Straße und gelangten auf diese Weise ins Innere. Im vorderen Bereich verschafften sie sich anschließend Zutritt zu einem Tabakwarengeschäft und entwendeten eine nicht unerhebliche Menge an Tabakwaren. Bei ihrem Einbruch lösten die Täter einen Alarm aus. Durch die alarmierten Polizisten konnten die Täter in der Folge nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei sucht nach Zeugen, die verdächtige Personen zur Tatzeit in der Nähe des Supermarktes beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell