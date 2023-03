Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht Halter von geschädigtem Fahrzeug

Delbrück (ots)

(mh) Am Mittwoch, 1. März, erschien ein Zeuge auf der Polizeiwache in Delbrück. Er meldete einen Verkehrsunfall, der sich gegen 10.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Lange Straße ereignet haben soll. Während eine 72-jährige Frau, die den leichten Zusammenstoß mit dem anderen Auto beim Rangieren möglicherweise nicht bemerkt hat, mittlerweile als Verursacherin feststeht, sucht die Polizei das geschädigte Fahrzeug und dessen Halter. Dabei soll es sich um einen schwarzen Golf aus der Modellreihe 6 oder 7 gehandelt haben. Der Halter des Fahrzeugs wird gebeten, sich über die Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei zu melden. Gleiches gilt für Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können.

