POL-PB: Rauchentwicklung durch Pelletofen im Wohnhaus - Frau verletzt

Kreis Paderborn (ots) - (mb) 20 Strafanzeigen hat die Polizei in dieser Woche wegen verschiedener Telefon-Betrugsdelikte aufgenommen. Bislang ist kein Fall bekannt geworden, in dem die Betrüger abkassiert haben. Sogenannte Schockanrufe waren mit zehn Fällen die häufigste Betrugsmasche. Dabei täuscht eine Täterin oder ein Täter am Telefon schluchzend vor, Sohn oder Tochter zu sein. Bei einem Verkehrsunfall habe ...

mehr