POL-EL: Werlte - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Nordhorn (ots) - In Nordhorn sind bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Freitag und Sonntag gewaltsam zunächst in ein unbewohntes Haus und anschließend in einen Schuppen an der "Euregiostraße" eingebrochen. Ob die Täter Beute machten, ist derzeit noch unklar. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden. ...

