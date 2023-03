Polizei Paderborn

POL-PB: Dieb schubst Opfer - Portmonee gestohlen

Paderborn (ots)

(mb) In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein Mann an der Brückengasse beraubt worden.

Ein 64-jähriger Mann war gegen 00.10 Uhr nach einem Gaststättenbesuch in der Innenstadt auf dem Weg zur neuen Bus-Zentralstation. Im Durchgang von der Brückengasse zur Westernmauer sprach ihn ein fremder Mann an und fragte nach Geld. Als der Paderborner weitergehen wollte, stieß ihn der Täter zu Boden. Das Opfer blieb unverletzt, stand wieder auf und stellte fest, dass sein Portmonee aus der Gesäßtasche fehlte. Der Täter flüchtete über die Westernmauer in Richtung Westernstraße. Am Sonntagabend erstattete der 64-Jährige Anzeige bei der Polizei.

Der Tatverdächtige soll ein osteuropäisches Aussehen und einen entsprechenden Akzent haben. Er soll 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß und etwa 40 Jahre alt sein. Bekleidet war der Mann mit einem langen, dunklen Anorak mit Kapuze.

Sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell