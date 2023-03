Polizei Paderborn

POL-PB: BMW gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Delbrück (ots)

(md) In der Nacht zu Mittwoch, 08. März 2023, ist am Rotkehlchenweg in Delbrück ein BMW X3 aus einer Garageneinfahrt gestohlen worden.

Der 29-Jährige Fahrzeughalter wollte heute Morgen gegen 07:00 Uhr per App die Heizung des Autos aktivieren, als ihm die App anzeigte, dass der Wagen um 00:39 Uhr entriegelt worden sei. Aufgrund dieser Mitteilung fiel der Diebstahl auf.

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich vermutlich durch Überbrücken des "Keyless-Go"-Systems Zugang zum Fahrzeug, starteten den Wagen und entfernten sich in unbekannte Richtung. Kurz nach der aufgezeichneten Entriegelung schalteten der oder die Täter die Fahrzeugortung aus.

Der graue, noch neuwertige BMW X3 hatte ein Paderborner (PB) Kennzeichen.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 05251 306-0.

Tipps zum Umgang mit Keyless-Go: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/tipps-zum-umgang-mit-keyless-go

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell