POL-PB: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Paderborn (ots)

(mh) Nach einem Unfall im Kreuzungsbereich des Ingolstädter Wegs in Paderborn sucht die Polizei nach Zeugen, die etwas zum Unfallgeschehen sagen können.

Die 73-jährige Fahrerin eines blauen Mercedes Benz fuhr am Dienstag gegen 13.35 Uhr wahrscheinlich ohne auf die Vorfahrt zu achten in die Kreuzung ein. Dabei kollidierte sie mit einem Fahrzeug, das vom Bayernweg aus in Richtung Schwabenweg unterwegs war. Dieses Auto entfernte sich unmittelbar nach dem Zusammenstoß vom Unfallort. Es soll sich um einen schwarzen SUV der Marke Ford gehandelt haben. Die 73-Jährige rief die Polizei. Gesucht werden nun besonders jene Zeugen, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls in der Nähe an einer Bushaltestelle aufgehalten haben. Sie werden gebeten sachdienliche Hinweise über die 05251 306-0 zu melden.

