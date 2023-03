Polizei Paderborn

POL-PB: Wohnungseinbrüche am Donnerstag

Paderborn (ots)

(mb) Am Donnerstag, 09.03.2023, sind Wohnungseinbrüche in Elsen und Paderborn verübt worden.

An der Von-Eichendorff-Straße in Elsen waren die Bewohner eines Einfamilienhauses zwischen 13.30 Uhr und 20.15 Uhr nicht zuhause. In diesem Zeitraum hebelten der oder die Täter eine rückwärtige Terrassentür auf und durchsuchten das gesamte Haus nach Wertsachen. Was im Einzelnen gestohlen wurde steht noch nicht fest.

Eine Parterre-Wohnung in einem Mehrparteienhaus an der Riemekestraße nahe der Klöcknerstraße war zwischen 13.15 Uhr und 22.25 Uhr das Ziel von Einbrechern. In diesem Fall waren die Täter auf den Balkon geklettert und hatten die Balkontür aufgehebelt. Die gesamte Wohnung war durchwühlt worden. Bargeld und Goldschmuck entwendeten die Täter. Ein Zeuge hatte gegen 19.05 Uhr einen Knall gehört und eine dunkel gekleidete Person, die nicht weiter beschrieben werden kann, auf dem Balkon gesehen.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

Informationen zum Einbruchschutz hat die Polizei Paderborn im Internet eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz

