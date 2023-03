Polizei Paderborn

POL-PB: Tatverdächtige nach Raubüberfall auf Kiosk festgenommen - Zeugen nach Überfall auf Radfahrer gesucht

Paderborn (ots)

(mb) Nach einem bewaffneten Raubüberfall hat die Polizei am Sonntagabend zwei Tatverdächtige (17/18) vorläufig festgenommen. In einem anderen Fall vom frühen Sonntagmorgen läuft die Fahndung noch.

Gegen 22.25 Uhr hielt sich eine Verkäuferin (45) allein in dem an der Neuhäuser Straße zwischen Paderwall und Paderstraße gelegenen Kiosk auf, als plötzlich zwei maskierte Männer den Laden betraten. Sie bedrohten die Frau mit Schusswaffen und forderten sie auf, die Kasse zu öffnen. Die Täter nahmen das Bargeld aus der Kasse und entwendeten mehrere Zigarettenpackungen. Dann flüchteten die Räuber in unbekannte Richtung. Das Opfer alarmierte die Polizei und gab Täterbeschreibungen an. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung entdeckte eine Polizeistreife zwei verdächtige Personen Am Damm. Die beiden ergriffen die Flucht, als sie den Streifenwagen sahen. Mit Unterstützungskräften nahmen die Beamten die Verfolgung der Flüchtenden auf. Diese teilten sich und liefen in entgegengesetzte Richtungen weiter. Einer der Tatverdächtigen versteckte sich auf einem Hinterhof an der Padergasse und konnte dort vorläufig festgenommen werden. Seinen mutmaßlichen Komplizen holten die Polizisten auf der Königstraße ein und stoppten ihn. Bei den 17 und 18 Jahre alten Tatverdächtigen konnte mutmaßliche Beute sichergestellt werden. Eine der vermutlich beim Überfall benutzen Schusswaffen wurde in der Nähe aufgefunden. Es handelte sich um eine echt aussehende Soft-Air-Pistole. Die Tatverdächtigen wurden zur Polizeiwache gebracht. Gegen sie wird wegen des Verdachts des schweren Raubes ermittelt.

Zeugen sucht die Polizei nach einem Raubdelikt, das am Sonntagmorgen gegen 05.00 Uhr an der Friedrichstraße Ecke Alte Torgasse verübt wurde. Zwei Täter hielten einen Radfahrer (38) fest und schlugen auf ihn ein. Sie entwendeten seinen Rucksack und eine Umhängetasche. Mit der Beute entkamen die Täter in unbekannte Richtung. Das leicht verletzte Opfer fuhr nach Hause und verständigte dann die Polizei.

Einer der südländisch aussehenden Täter war etwa 170cm groß, schlank und hatte kurze braune Haare. Der zweite war zirka 180 cm groß, stämmig bis kräftig und hatte einen dunklen Vollbart. Er trug eine braune oder grüne Jacke. Beide waren um 35 Jahre alt. Sachdienliche Hinweise auf die Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

