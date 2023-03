Polizei Paderborn

POL-PB: Brandserie im Riemeke - Polizei sucht dringend Zeugen

Paderborn (ots)

(mb) Von Samstag auf Sonntag wurden der Polizei erneut acht Brände vom Westfriedhof und Umgebung gemeldet. Am Sonntagmorgen konnten zwei Tatverdächtige eines Heckenbrandes dank Zeugenaussagen kurz nach der Tat vorläufig festgenommen werden. Um die Brandstiftungen und Sachbeschädigungen aufklären zu können, sucht die Polizei dringend weitere Zeugen.

Der erste Brand wurde am Samstagabend gegen 19.55 Uhr von der Kurt-Schumacher-Straße gemeldet. Hier brannte ein Müll-Rollcontainer vollständig ab. Eine Streife, die zur Fahndung eingesetzt war, entdeckte zehn Minuten später ein Feuer an einem Mercedes Vito, der an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße geparkt war. Durch die frühzeitige Entdeckung und den schnellen Feuerwehreinsatz blieb der Sachschaden gering. Auf dem Westfriedhof brannte um 21.30 Uhr eine Mülltonne ab. Dann wurden Feuerwehr und Polizei um 23.25 Uhr zur Kapellenstraße alarmiert. Hier brannten ein Lkw und ein VW-Transporter. Das kleine Feuer am Laster konnte schnell gelöscht werden. Am Bulli hatten sich die Flammen schon weiter ausgebreitet, sodass der Wagen stark beschädigt wurde. Der Sachschaden wird allein hier auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Um 06.00 Uhr am Sonntagmorgen meldete ein Autofahrer eine brennende Dixi Toilette im Bereich der Baustelle an der Rathenaustraße. In der Schulstraße wurde um 07.30 Uhr Rauchentwicklung aus einem Abfallbehälter aus Blech entdeckt. Zeugen gaben an, zwei Männer hätten sich kurz zuvor an dem Behälter aufgehalten. In unmittelbarer Nähe überprüften die Einsatzkräfte der Polizei kurz darauf zwei alkoholisierte 37 und 38 Jahre alte Männer.

Einem Passanten fielen um 08.25 Uhr zwei Personen auf, die im Lohfeld an einer Grundstückshecke aus Lebensbaum zündelten. Als die Hecke in Brand geriet flüchteten die Täter. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Auch anderen Zeugen, denen die beiden Männer aufgefallen waren, meldeten sich per Notruf. Ein Zeuge konnte die Tatverdächtigen beschreiben und auch den Fluchtweg weiter eingrenzen. So gelang es den eingesetzten Polizisten, die beiden Tatverdächtigen unweit des Tatorts vorläufig festzunehmen. Es handelte sich um die gleichen Männer, die schon in der Schulstraße aufgefallen waren. Die in Paderborn wohnenden Tatverdächtigen machten keine Angaben zu den Tatvorwürfen. Ob ein Zusammenhang mit der Brandserie besteht, müssen die weiteren Ermittlungen der Kripo ergeben.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Wochenende zu den genannten Zeiten verdächtige Personen an den beschriebenen Brandorten gesehen haben. Jede Beobachtung kann für die Ermittlungen von Bedeutung sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen. Bei aktuell verdächtigen Beobachtungen sollten diese unverzüglich über den Polizeiruf 110 gemeldet werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell