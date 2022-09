POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wildeshausen - Feuer in Keller eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen

Delmenhorst (ots) - Elsfleth. Zwei bislang unbekannte männliche Täter drangen am Sonntag zwischen 4:30 Uhr bis 04:40 Uhr in die Räumlichkeiten eines Kfz Betriebes in der Florianstraße ein. Unter anderem wurde ein der auf dem Gelände abgestellter Pkw entwendet. Es handelt sich um einen Mercedes CLA in weiß mit Braker Kennzeichen. Zeugen dieser Tat melden sich ...

mehr