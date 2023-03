Polizei Paderborn

POL-PB: Drei Schwerverletzte bei Arbeitsunfällen

Hövelhof (ots)

(mb) Bei Arbeitsunfällen am Samstag und am Montag haben drei Männer schwere Verletzungen erlitten.

An der Nordstraße wurde am Samstag ein Baugerüst an einem älteren Wohnhaus aufgestellt. Gegen 10.50 Uhr brach eine Gerüstbohle, auf der der Hausbesitzer und ein Helfer standen. Beide Männer (46/52) stürzten etwa zweieinhalb Meter tief auf den Boden. Sie erlitten schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst setzte neben Notarzt und mehreren Rettungssanitätern auch einen Rettungshubschrauber ein, der unweit des Unfallorts landete. Für die verletzten Männer bestand keine Lebensgefahr. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Paderborn gebracht.

Auf der Baustelle eines Mehrparteienhauses an der Wittekindstraße arbeiteten am Montagvormittag die Beschäftigten eines Dachdeckerbetriebes. Gegen 10.45 Uhr stürzte ein 25-jähriger Mitarbeiter vom Balkon im dritten Obergeschoss. Er schlug etwa drei Meter tiefer auf dem am Haus aufgestellten Gerüst auf und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde am Unglücksort notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Bielefeld gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr. Die Polizei schaltete in beiden Fällen das Amt für Arbeitsschutz ein.

