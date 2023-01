Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Alkoholisierter Mann versucht Scheibe einzuschlagen Am Sonntag, 8. Januar 2023, in den frühen Morgenstunden, wurde ein Zeuge durch lauten Lärm darauf aufmerksam, wie ein 24-jähriger Mann aus Steinfeld versuchte mit einem Keramiktopf die Scheibes eines Fahrradgeschäftes in der Brinkstraße einzuschlagen. Dieser informierte den Eigentümer des Geschäftes. Nachdem er durch die Zeugen ...

