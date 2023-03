Polizei Paderborn

POL-PB: Telefon-Betrüger mit Schockanrufen aktiv - Auflegen!

Kreis Paderborn (ots)

(mb) Aktuell läuft wieder eine Serie von fiesen Schockanrufen. Die Täter gaukeln ihren Opfern mit verteilten Rollen am Telefon vor, Sohn oder Tochter hätten einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müssten ins Gefängnis. Die Polizei rät bei solchen Anrufen sofort aufzulegen.

Eine weinende Stimme am Telefon beunruhigt sofort, besonders Mütter oder Väter und besonders dann, wenn das eigene Kind weint, weil es jemand totgefahren hat und ins Gefängnis muss. Diesen Schock nutzen Kriminelle immer wieder aus. Geschickt gelingt es den Tätern so, ihrem Opfer glaubhaft zu machen, Tochter oder Sohn in der Leitung zu haben. Dann übernimmt ein anderer Täter, der sich als Polizeibeamter ausgibt, das Gespräch und bestätigt die Angaben. Währenddessen weint die Person im Hintergrund weiter.

Beinahe wären die Betrüger am Dienstag damit durchgekommen. Eine 74-jährige Frau war durch die schockierende Legende der Täter davon überzeugt, dass ihre Tochter in einen tödlichen Unfall verwickelt war. Ein Polizist hatte 20.000 Euro Kaution gefordert. Das Opfer erkundigte sich bei der Bank, ob sie soviel Geld abheben könne. Der Bankmitarbeiter äußerte Bedenken und wollte das Geld erst einen Tag später bereitstellen. Als die 74-Jährige dann wieder von den Tätern angerufen wurde, forderten diese sofort Geld oder andere Wertsachen. Noch während des Telefonats klingelte es an der Haustür. Die echte Tochter stand mit den Enkeln vor der Haustür und wusste nichts von einem Unfall. So flog der Betrug noch rechtzeitig auf.

Aus dem gesamten Kreisgebiet werden auch heute am Mittwoch ähnliche betrügerische Anrufe gemeldet.

Auflegen!

Informationen, Videos und Präventionsmaterial zu diesen Betrugsmaschen am Telefon, die meistens zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren eingesetzt werden, hat die Paderborner Polizei auf ihrer Internetseite eingestellt. Jüngere Angehörige sind aufgefordert, die Älteren über die Gefahren aufzuklären. Dabei können die auf der Homepage zur Verfügung stehenden Medien hilfreich sein:

https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geschockt-am-telefon-auflegen

