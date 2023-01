Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Pomellen - wieder Haftbefehl vollstreckt

Pomellen (ots)

Ein 38- jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde gestern Abend als Mitreisender in einem polnischen Kleinbus auf der BAB 11, Höhe Pomellen, aus Polen kommend angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine INPOL-Ausschreibung zur Festnahme / Strafvollstreckung durch die STA Bielefeld wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 1350,00 EUR zuzüglich offener Kosten in Höhe von 144,34 EUR befreit von 45 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe. Nach Zahlung der Geldstrafe und Kosten in Höhe von 1494,34 Euro wurde die Weiterreise um 18:30 Uhr gestattet.

