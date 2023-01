Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Vier Tatverdächtige nach Einbruch in Wohnung und versuchtem Einbruch in Pizzeria gestellt

Viersen Dülken (ots)

Am frühen Samstagmorgen meldeten Anwohner der Viersener Straße in Dülken, einen soeben stattfindenden Einbruch. Die ersten Einsatzkräfte vor Ort stellten eine beschädigte Schaufensterscheibe an der dortigen Pizzeria fest. Die Schäden waren jedoch nicht so groß, als dass jemand in das Geschäft hätte eindringen können. Die danebenliegende Zugangstür zu den im gleichen Haus befindlichen Wohnungen war jedoch ebenfalls beschädigt, genauso wie eine dahinterliegende Wohnungstür. Nach Zeugenangaben war durch die Täter zumindest versucht worden, einen Spiegel zu entwenden. Außerdem verunreinigten sie den Tatort mit Essensresten und verletzten sich offensichtlich beim gewaltsamen Öffnen der Wohnungstür, worauf aufgefundene Blutspuren hindeuteten. Im Rahmen der Fahndung konnten weitere Einsatzkräfte der Polizei schließlich vier Tatverdächtige in der Nähe des Tatortes antreffen, welche teilweise Verletzungen an den Händen aufwiesen und zum Teil auf die durch Zeugen abgegebenen Personenbeschreibungen der Einbrecher passten. Durch die Kriminalpolizei wurden Spuren an den Personen und am Tatort gesichert. Danach mussten die Tatverdächtigen zunächst vor Ort entlassen werden. Sollten Sie in der Nacht zu Samstag an der Viersener Straße etwas Auffälliges bemerkt haben, wenden sie sich bitte unter 02162/377-0 an die Polizei Viersen./Ren (51)

