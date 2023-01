Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Täter macht bei Einbruch keine Beute

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Freitag kam es in den frühen Abendstunden zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Brabanter Straße in Nettetal-Lobberich. Der oder die Täter überstiegen hierbei vermutlich einen Gartenzaun und hebelten die Tür zu einem gartenseitigen Wintergarten auf. Weder die 67-jährige Hauseigentümerin, noch deren 31-jähriger Mieter waren zu diesem Zeitpunkt zu Hause. Als die Bewohner zurückkehrten, fanden sie das Obergeschoss durchwühlt vor. Beute hatten der oder die Einbrecher jedoch offensichtlich nicht gemacht. Sollten Sie in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges an der Brabanter Straße beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0./Ren (49)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell