Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Motorradfahrer wird bei Unfall tödlich verletzt

Schwalmtal-Berg (ots)

Am heutigen Freitag kam es auf der L 3 in Schwalmtal zu dem schlimmen Unfall, bei dem ein 64-jähriger Motorradfahrer aus Hückelhoven starb. Nach aktuellem Stand ereignete sich der Unfall wie folgt: Gegen 11.30 Uhr war der Motorradfahrer auf der L 3 aus Richtung Eicken in Richtung Steeg unterwegs. Eine 42-jährige Autofahrerin aus Schwalmtal, die mit ihrer 11 Monate alten Tochter unterwegs war, kam aus Richtung Steeg und bog an der Kreuzung Berg nach links ab. Hier kam es dann zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Zeugen informierten Rettung und Polizei, auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Trotz aller Maßnahmen erlag der 64-jährige vor Ort seinen Verletzungen. Die 42-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde ärztlich versorgt. Das Kind, das gut gesichert auf der Rückbank saß, wurde nicht verletzt. Notfallseelsorger kümmerten sich ebenfalls und die Autofahrerin. Einsatzkräfte und später Mitarbeitende von Straßen NRW sperrten den Unfallort weiträumig ab. Weitere Streifenteam unterstützten ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf bei der Unfallaufnahme. /wg (48)

