Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Frontalzusammenstoß zwischen LKW und Kleintransporter - eine Person leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Freitagmorgen, um 06:30, ereignete sich auf der B509 in Kempen ein Frontalzusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Kleintransporter. Ein 39-jähriger Lkw-Fahrer aus Naumburg (Saale) fuhr auf der B509 in Richtung Mülhausen auf die Kreuzung zur Vorster Straße zu. Dort bog er nach links, in Richtung Vorst, ab. Dabei nahm er dem entgegenkommenden 45-Jährigen aus Oberhausen die Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge. Der 45-Jährige wurde schwer verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat Viersen hat die Ermittlungen aufgenommen. /cb (47)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell