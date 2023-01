Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mehrfamilienhaus nach Brand nicht mehr bewohnbar

Viersen-Süchteln (ots)

Glück im Unglück hatte am späten Freitagabend die 57-jährige Bewohnerin der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Heidweg in Viersen-Süchteln. Bei dem Versuch einen Ofen in ihrer Wohnung anzuzünden, kippte ein Kanister mit brennbarer Flüssigkeit um und entzündete sich. Hierdurch gerieten die Wohnung und das darüber liegende Dach in Vollbrand. Die hinzugerufene Feuerwehr rettete eine Person aus dem Haus und brachte das Feuer schließlich unter Kontrolle. Alle weiteren Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Die Wohnungsinhaberin der Brandwohnung kam mit einem Schock davon, ansonsten wurde niemand verletzt. Allerdings sind durch das Feuer und die anschließenden Löscharbeiten alle Wohnungen des Mehrfamilienhauses nicht mehr bewohnbar./Ren (50)

