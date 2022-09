POL-EU: Alleinunfall: Rollerfahrer stürzte

Hellenthal (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitagabend (23. September) gegen 19 Uhr und Samstagabend (24. September) gegen 21 Uhr wurde in ein leerstehendes Haus in Hellenthal in der Hohenbergringstraße eingebrochen. Die Täter brachen in den Keller ein. Von dort aus konnten sie in die anderen Etagen des Hauses eindringen. Sie stahlen mehrere Bauwerkzeuge. Die Ermittlungen sind aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern ...

mehr