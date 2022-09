POL-FR: Steinen: mit zwei Promille beim Ausparken Unfall verursacht

Freiburg (ots) - In der Nacht von Freitag, 02.09.2022, auf Samstag, 03.09.2022, warf ein Unbekannter mit einem Pflasterstein die Fensterscheibe eines Schnellimbisses in der Bärenfelser Straße ein um in das Gebäude zu gelangen. Aus dem Imbiss wurde die Kasse sowie eine Dose eines Erfrischungsgetränkes gestohlen. Die Höhe des Sachschadens ist hier nicht bekannt. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel ...

