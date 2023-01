Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Alkoholisiert und ohne Fahrausweis im Regionalexpress

Pasewalk (ots)

Ein 49- jähriger deutscher Staatsangehöriger wurde gestern gegen 17:30 Uhr als Reisender im Regionalexpress 3315 von Stralsund nach Elsterwerda durch den Zugbegleiter, Höhe Haltepunkt Ferdinandshof, ohne erforderlichen Fahrausweis festgestellt. Der Mann wollte sich nicht ausweisen. Daraufhin wurde die Bundespolizei in Pasewalk informiert. Am Bahnhof Pasewalk wurde die Person durch die DB AG von der Weiterfahrt ausgeschlossen, eine Fahrpreisnacherhebung ausgehändigt. Anschließend erfolgte die Übergabe an eine Streife der Bundespolizei zur weiteren Bearbeitung. Der Mann war alkoholisiert und legte jetzt zur Kontrolle seinen Personalausweis vor. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab 3 Fahndungsnotierungen zur Aufenthaltsermittlung (Verstoß gegen Weisungen während der Führungsaufsicht/ Erschleichen von Leistungen/ Polizeiliche Beobachtung). Zudem lag ein Führungsaufsichtsbeschluss vor. Aus diesem ging hervor, dass er keine alkoholischen Getränke konsumieren darf. Im mitgeführten Rucksack wurden 2 Flaschen Schnaps (1x leer) aufgefunden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab um18:10 Uhr einen Wert von 2,72 Promille. Somit besteht der Verdacht einer Straftat gem. § 145 a StGB- Verstoß gegen Weisungen während der Führungsaufsicht. Eine entsprechende Strafanzeige wurde erstattet. Da der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einen stabilen Eindruck machte, konnte er gegen 20: 15 Uhr seine Reise in Richtung Greifswald fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell