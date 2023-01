Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Pomellen - zeitgleich zwei Haftbefehle vollstreckt

Pomellen (ots)

Ein 50- jähriger bulgarischer Staatsangehöriger wurde gestern Nachmittag durch Bundespolizisten im Rahmen eines Fahndungseinsatzes als Insasse in einem bulgarischen Kleintransporter auf der Bundesautobahn 11, Höhe Pomellen, angehalten und kontrolliert. Er war unterwegs in Richtung Berlin. Die fahndungsmäßige Überprüfung des Mannes ergab eine Ausschreibung durch die STA Stuttgart zur Festnahme/Strafvollstreckung. Ausschreibungsgrund: Betrug. Als Geldstrafe waren 3000,00 Euro sowie 431,81 Euro Verfahrenskosten zu zahlen. Diese Geldsummen konnte der Mann nicht aufbringen. Er muss jetzt 150 Tage Ersatzhaft in der Justizvollzugsanstalt Neustrelitz absitzen.

Mehr Glück hatte ein 39- jähriger polnischer Staatsangehöriger. Er wurde zeitgleich am gleichen Kontrollort angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung durch die STA Stralsund zur Festnahme / Strafvollstreckung wegen der Straftat: Urkundenfälschung. Hier waren 680 Euro Geldstrafe und 170,50 Euro Verfahrenskosten zu zahlen. Durch die Zahlung der geforderten Geldsummen konnte der Pole 40 Tage Ersatzhaft abwenden.

