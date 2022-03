Polizei Hamburg

POL-HH: 220331-2. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht eines Radfahrers in Hamburg-Rotherbaum

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 30.03.2022, 08:00 Uhr; Unfallort: Hamburg-Rotherbaum, Theodor-Heuss-Platz

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einer 12-jährigen Fußgängerin und einem Radfahrer flüchtete der mutmaßliche Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte die 12-Jährige gerade den Bahnhof Dammtor verlassen und wartete auf dem Weg zu ihrer Schule an einer Rot zeigenden Fußgängerampel am Theodor-Heuss-Platz. Nachdem die Ampel auf Grün wechselte und das Mädchen seinen Weg fortsetzen wollte, stieß es mit einem von links kommenden Fahrradfahrer zusammen und stürzte. Der Radfahrer setzte ohne anzuhalten seinen Weg in Richtung stadteinwärts fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Die 12-Jährige wurde durch die Kollision leicht an den Beinen verletzt und begab sich zunächst selbständig zur Sicherungswache der Polizei am Hamburger Hauptbahnhof. Nachdem ihre Mutter dort erschienen war, erstattete das Mädchen Anzeige.

Der geflüchtete Fahrradfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - etwa 30 - 40 Jahre - dunkelbraune Haare - grüne Jacke - trug einen Rucksack

Das Fahrrad des Flüchtigen soll sportlicher Bauart gewesen sein.

Der Verkehrsunfalldienst Innenstadt/West (VD 2) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrradfahrer geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 040 - 4286-52961 oder an einem Polizeikommissariat zu melden.

Mx.

