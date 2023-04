Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Holzunterstand gerät in Brand - Ursache unklar

Velpke (ots)

Velpke, Bergrehme

09.04.2023, 23.04 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Abend des Ostermontags ein Mülltonnenunterstand an einem Wohnhaus in der Straße Bergrehme in Brand. Nachbarn hatten gegen 23.04 Uhr Rauch aufsteigen und Brandgeruch wahrnehmen können, umgehend die Bewohner des betroffenen Wohnhauses geweckt und die Feuerwehr alarmiert.

Als die Brandbekämpfer vor Ort eintrafen hatte ein Nachbar bereits damit begonnen, den in Flammen stehenden Holzunterstand mit dem Gartenschlauch abzulöschen. Die Freiwillige Feuerwehr Velpke übernahm die weitere Brandbekämpfung, löschte den Holzunterstand und die Mülltonnen und kühlte anschließend Garage und Hausfassade mittels Wasser.

Personenschäden gab es bei dem Feuer nicht zu beklagen. Eine Schadensermittlung am Gebäude wird in den nächsten Tagen erfolgen.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit können die Beamten werde Vorsatz, Fahrlässigkeit oder einen technischen Defekt ausschließen.

Von daher suchen die Ermittler Zeugen die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zuständig ist das 1. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell