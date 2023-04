Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in Gartenlauben - Polizei hofft auf Zeugen

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Magdeburger Tor

06.04.2023, 18.00 Uhr - 10.04.2023, 11.04. Uhr

Die Polizei in Helmstedt registrierte über die Osterfeiertage in einem Kleingartenverein in der Straße Magdeburger Tor sieben Einbrüche in Gartenlauben.

Der Gesamtzeitraum der Einbrüche erstreckt sich dabei von Gründonnerstagabend 18.00 Uhr bis Ostermontag 11.05 Uhr.

Entwendet wurden in einem Fall Küchengeräte, in einem anderen Fall Trinkgefäße, in den restlichen Fällen dauert die Schadensermittlung noch an.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei gelangten die unbekannten Täter im angegebenen Tatzeitraum auf das Gelände des Kleingartenvereins in der Straße Magdeburger Tor. Hier betraten sie die einzelnen Parzellen, öffneten mit brachialer Gewalt Fenster oder Türen und gelangten so ins Innere der Gartenlauben.

Nachdem sie entsprechen Beute gemacht hatten, flüchteten sie unerkannt.

Die Ermittler hoffen darauf, dass andere Gartenbesitzer verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache am Ludgerihof, Rufnummer 05351/521-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell