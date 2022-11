POL-OL: +++ Polizeieinsatz nach B-Jugendfußballspiel in Metjendorf +++

Oldenburg (ots) - Am 28.11.2022 gegen 10:50 Uhr kam es zunächst zu einem Verkehrsunfall auf der A 28 Richtung Bremen in Höhe der Anschlussstelle Zwischenahner Meer. Hierbei hielt ein 41jähriger Fahrer eines Kleintransporters auf dem Seitenstreifen in Höhe der Anschlussstelle an. Wenig später folgte ein ...

mehr