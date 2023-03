Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Suche nach Unfallbeteiligten

Bad Lobenstein (ots)

Am 04.03.2023 gegen 09:55 Uhr kam es in Bad Lobenstein in der Heinrich-Behr-Straße auf Höhe der Hausnummer 5a zu einem Verkehrsunfall. Ein 89-jähriger Fahrer eines Pkw Opel touchierte beim Ausparken einen geparkten silbernen VW. In der Folge verließ der 89-Jährige pflichtwidrig die Unfallstelle. Durch einen Zeugen und anschließende Ermittlungsarbeit konnte der Fahrer des Opel ausgemacht werden. Laut Aussage des Zeugen bemerkte der Fahrer des silbernen VW den Schaden an seinem Fahrzeug als er zu diesem zurückkehrte. Jedoch stieg der unbekannte Mann in sein Fahrzeug und fuhr davon. Somit wird auf diesem Wege der Fahrer des silbernen VW gesucht. Zeugen, welche Angaben zur Identität des Fahrers des silbernen VW machen können, oder der Fahrer selbst, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu melden.

