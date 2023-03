LPI-SLF: Fahren unter Einfluss von berauschenden Mitteln

B281 Neuhaus am Rennweg - Lichte (ots) - Am gestrigen Morgen gegen 08:00 Uhr kam es auf der B281 zwischen Neuhaus am Rennweg und Lichte zu einem Auffahrunfall. Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem Pkw in Richtung Lichte und musste aufgrund eines Überholmanövers im Gegenverkehr abbremsen. Der hinter dem bremsenden Fahrzeug befindliche 23-jährige Fahrer eines Pkw übersah die Bremsung und es kam zum Auffahrunfall. Bei dieser ...

mehr