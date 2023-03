Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Widerstand bei Verkehrskontrolle

Arnsgereuth (ots)

Am gestrigen Nachmittag gegen 15:00 Uhr kontrollierten Polizisten einen Pkw und dessen zwei Insassen in der Ortslage Arnsgereuth. Während der Kontrolle wurde bei der 18-jährigen Beifahrerin ein geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Der 39-jährige Fahrer stand unter dem Verdacht sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Drogen geführt zu haben. Ein Drogenvortest lehnte der Mann ab. Des Weiteren schloss er sich in seinem Fahrzeug ein und verweigerte jegliche weitere Mitarbeit. In der Folge wurde der 39-Jährige unter Anwendung von körperlichen Zwang aus dem Auto geholt. Dabei leistete der Fahrer Widerstand. Bei diesem wurde ein Beamter leicht an der Hand verletzt. Der Beamte war weiterhin dienstfähig. In der Folge wurde der 39-Jährige zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Beide Personen haben sich nun in einem Straf- beziehungsweise Ordnungswidrigkeitenverfahren zu verantworten.

