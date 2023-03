Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Verletzten

B281 Neuhaus am Rennweg - Lichte (ots)

Am gestrigen Morgen gegen 08:00 Uhr kam es auf der B281 zwischen Neuhaus am Rennweg und Lichte zu einem Auffahrunfall. Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem Pkw in Richtung Lichte und musste aufgrund eines Überholmanövers im Gegenverkehr abbremsen. Der hinter dem bremsenden Fahrzeug befindliche 23-jährige Fahrer eines Pkw übersah die Bremsung und es kam zum Auffahrunfall. Bei dieser Kollision wurde sowohl der 21-Jährige als auch seine 27-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide Personen wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand an beiden Fahrzeugen beträchtlicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt beziehungsweise kam es bis 12:15 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

