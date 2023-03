Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Schaala - Rudolstadt (ots)

Am heutigen Tage gegen 04:15 Uhr kam es auf der Straße zwischen Schaala und Rudolstadt zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger fuhr mit seinem Pkw in Richtung Rudolstadt und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit der Leitplanke und kam kurz darauf zum Stehen. Der 23-Jährige verletzte sich dabei leicht und sowohl an der Leitplanke als auch am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Pkw musste in der Folge abgeschleppt werden. Ein bei dem Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,0 Promille, sodass eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde. Der 23-Jährige muss sich nun bezüglich einer Straftat verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell