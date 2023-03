LPI-SLF: Dieb auf frischer Tat erwischt

Sonneberg (ots) - Eine 70-Jährige wurde am Montagmittag in einem Supermarkt in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Sonneberg bestohlen und hat nun einen nicht unerheblichen Geldverlust zu beklagen. Die Frau war einkaufen als ein bislang Unbekannter ihre Geldbörse stahl und anschließend mit der im Portemonnaie befindlichen PIN eine Bargeldsumme in Höhe von mehreren ...

